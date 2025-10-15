Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El saludo

A la última ·

Hay manos blandas, frías y sudorosas como un bloque de mantequilla, y manos duras, ásperas, llenas de callos

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Una tarde, a la entrada de un sarao, me presentaron a un concejal de cultura. Ante mi sorpresa, el buen hombre se inclinó y me ... besó la mano. Tal exceso de cortesía me dejó traspuesta, que ni calvo ni con tres pelucas, ni tirarse a lo pavo a besarte en plan colega ni un saludo tan extemporáneo. Un mero apretón de manos hubiera bastado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  7. 7 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  8. 8 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  9. 9 Estos son el nuevo presbítero y el nuevo diácono de Granada
  10. 10 Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El saludo

El saludo