Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Róbame

A la última ·

No puedes ver todo ese joyerío y no querer robarlo, que regalártelo no te lo van a regalar

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Acompañando a una amiga a El Corte Inglés, era rara la vez que la susodicha no acababa trincando alguna fruslería. «¡Mira!», me decía en cuanto ... torcíamos la esquina, y se sacaba del bolsillo del chaquetón una cajita de madera, un pasador del pelo. Era tan fina en lo suyo que ni siquiera yo, que había estado a su lado todo el tiempo, me percataba del asunto. No la pillaron nunca. Tampoco a otra que fue a comer a un restaurante japonés y salió con media vajilla puesta mientras bendecía a Amancio Ortega y su línea de bolsos XXL. «Es que era preciosa», me dijo en su defensa cuando me lo contó. Y lo entiendo: si escuchas que algo te dice «róbame», lo único que puedes hacer es someterte a su deseo, como Alicia se sometió al de la tarta que le decía «cómeme». Luego, las consecuencias, ya tal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  4. 4 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  5. 5 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»
  10. 10

    La granadina que se dejó llevar por la física cuántica hasta Oxford

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Róbame

Róbame