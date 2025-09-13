Maremoto Flores

Comenta Compartir

Como he descubierto que no soy mejor persona por leer, no me he leído las memorias de Mar Flores. Tampoco me hace falta: primero, por ... la turra que están dando con el tema; segundo, porque me acuerdo perfectamente de las famosísimas portadas, de las fotos, de los líos, de los dimes y diretes. También de los insultos, más o menos barrocos, de periodistas y columnistas. Y de los comentarios de mi abuela, que convertían a Jesús Mariñas en una hermana de la caridad. Supongo que, de tener una columna por aquel entonces, servidora hubiera escrito lo mismo: cómo dejar escapar la posibilidad de volcar todos nuestros odios intestinos sobre una tipa ambiciosa, una trepa, una gataperra de manual, una Mesalina de barrio, una lianta. Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima. De ella misma, de los hombres que la rodearon y de los hombros ajenos que la auparon hasta el candelabro, Mazagatos 'dixit'.

Después, Flores guardó el silencio correspondiente a la señora bien, señora fetén, en la que terminó por convertirse. Hasta ahora, que ha abierto la boca. Y se ha pasado de frenada, que tampoco es Juana de Arco. Lo que sí ha sido es una mujer machacada por haber cometido el delito de creerse más lista de lo que era, de querer llevarse su trozo del pastel, de pensar, con la inconsciencia de la juventud y con el poderío que da tener esa facha, que podía salir indemne de un maremoto con tiburones. Mira, como en 'Sharknado'. Mientras, los que participaron en el asunto se echan las culpas unos a otros. Los tiburones, que se han vuelto vegetarianos y se declaran inocentes. Bueno, Macron también se declaró maoísta.

