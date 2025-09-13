Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mar Flores EP
A la última

Maremoto Flores

Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

Como he descubierto que no soy mejor persona por leer, no me he leído las memorias de Mar Flores. Tampoco me hace falta: primero, por ... la turra que están dando con el tema; segundo, porque me acuerdo perfectamente de las famosísimas portadas, de las fotos, de los líos, de los dimes y diretes. También de los insultos, más o menos barrocos, de periodistas y columnistas. Y de los comentarios de mi abuela, que convertían a Jesús Mariñas en una hermana de la caridad. Supongo que, de tener una columna por aquel entonces, servidora hubiera escrito lo mismo: cómo dejar escapar la posibilidad de volcar todos nuestros odios intestinos sobre una tipa ambiciosa, una trepa, una gataperra de manual, una Mesalina de barrio, una lianta. Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima. De ella misma, de los hombres que la rodearon y de los hombros ajenos que la auparon hasta el candelabro, Mazagatos 'dixit'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  8. 8 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  9. 9 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  10. 10

    Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Maremoto Flores

Maremoto Flores