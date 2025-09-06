Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Pombo junto a Pablo Castellano Efe

Librerías sin libros

A la última ·

Las familias normales y corrientes no leen: más de un tercio de los españoles no lo hacen nunca

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:00

Cuando al padre del cineasta Guillermo del Toro le tocó la lotería, se mudó a una casa más grande. Cuando a María Pombo le tocó ... la otra lotería, la de convertirse en una 'influencer' con más de tres millones de seguidores, también se compró una casa. La diferencia es que el primero se hizo con una biblioteca fabulosa que el pequeño Guillermo devoró con ansia viva, mientras que la Pombo ha colocado en las estanterías cuatro cachivaches.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  2. 2 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  3. 3 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  9. 9

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  10. 10

    El subdelegado censura la «irresponsabilidad populista» del alcalde de Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Librerías sin libros

Librerías sin libros