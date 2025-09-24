Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El príncipe Harry de Inglaterra. AFP

Herederos

A la última ·

Es lo que ocurre cuando te dan la vida hecha, que ya no sabes qué hacer con ella. Pues quejarte. Y, si eres famoso, monetizar la queja

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:42

El heredero se fue a Granada arrastrando los pies y la maleta. «¡Con lo bien que se está en casa!», suspiró a modo de despedida. ... Hombre, a ropa planchada y a mesa puesta. Así cualquiera. Ahora, en cambio, le toca poner lavadoras y fregar los platos a mano. «¡¿Es que no va a haber lavavajillas en ningún piso de estudiantes?!», pregunta con profunda consternación, como quien se pregunta por qué existen las guerras en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  2. 2

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  5. 5 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  6. 6

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  7. 7 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  8. 8

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  9. 9

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  10. 10

    Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herederos

Herederos