Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Usuarios de un gimnasio. R. C.

Gimnasia navideña

A la última ·

No hay ningún deporte más duro que llegar viva al año que viene

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

Llega cinco minutos tarde, cuando el resto ya estamos calentando. Apenas hemos cruzado unos cuantos «hola», pero me cae bien: un poco más mayor que ... yo, su gesto de fastidio indica que compartimos tanto el odio intestino por los ejercicios de fuerza como el agotamiento anticipado que nos entra al ver las mancuernas, las poleas y demás instrumentos de tortura con los que vamos a tener que lidiar durante una hora por prescripción facultativa. Ya nos podía mandar el médico a tomar las aguas, también te digo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  2. 2 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  3. 3 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  4. 4 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  5. 5

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  6. 6 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  9. 9 La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004
  10. 10 Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gimnasia navideña

Gimnasia navideña