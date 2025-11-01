Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid EFE

Quién es Dios

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17

En mi casa se santificaban las fiestas yéndonos a tomar el aperitivo. Mis padres, católicos a su manera, siempre antepusieron unas buenas quisquillas a Dios. ... Se ocuparon más de nuestra educación gastronómica que de la religiosa, confiando esta última a curas y a monjas. Pero, aunque yo no hubiera ido a un colegio religioso como fui, algo habría sabido del asunto: entonces, el catolicismo lo impregnaba prácticamente todo, tanto que, por ósmosis pura, sin preguntar, ya sabías que ese hombre colgado en la cruz era Cristo. Por eso, al leer «Quién es Dios, el personaje al que Rosalía ha dedicado su último disco», un supuesto titular que rula por ahí, me quedé tan traspuesta como el día en que un individuo me confesó que no sabía quién era Belén Esteban. Tres avemarías y un 'Sálvame' le puse como penitencia.

