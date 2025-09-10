Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

