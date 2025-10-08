Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cayetano Martínez de Irujo EP

Cayetano de cayetanos

El duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

No vi la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan porque estaba a otras cosas más importantes, como irme a comer con los ... amigos. Y porque Cayetano da mucha pereza, que también: dentro del rancio abolengo, el duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

