Un momento del concierto de Andy (izquierda) y Lucas con el que se despideron definitivamente de los escenarios EFE

¡Andy ya, Lucas!

A la última ·

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

No me verán bailando 'Son de amores'. Veintitrés años después, sigo sin saberme la coreografía. Tampoco he sabido nunca quién era quién en el dúo ... cantarín hasta su separación: decíamos Andy y Lucas como quien dice Ortega y Gasset, mermelada y mantequilla, sal y pimienta, binomios que solo significan del todo cuando van juntos. Por eso, hoy Andy es un nombre huérfano. Pero un hombre liberado.

