Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Je vous salue Barbie

En diagonal ·

En un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:00

En 1985 se estrenó 'Je vous salue Marie' en Madrid y se manifestaron casi mil personas. Una, Blas Piñar. Se suspendió alguna sesión y había ... ocho furgones policiales. Además de arrodillamientos al grito de «¡España, católica!», entre los protestantes hubo vivas a la Virgen, a Cristo Rey, a Lefebvre y a Juan XXIII. Juan Pablo II puso de sus partes diciendo que la obra hería profundamente «el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado». Ahora, en un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'. Unos matones amenazaron con romperlo todo porque la película de Greta Gerwig «denigra la integridad de la mujer y promueve la homosexualidad». Y el alcalde comunista, que no quiso líos, ha sido acusado por la derecha de someterse a «la ideología islamista». Gentuza de ayer y de hoy. De un sitio y de otro. Liberticidas. Pero ¿no será más fácil hacerse homosexual viendo a Cary Grant que a Ryan Reynolds?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Je vous salue Barbie

Je vous salue Barbie