Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en el Congreso EP

Vivir indignado

Crítica de televisión ·

Da la impresión de que por mucho que cambien el registro según conveniencia, tanto Rufián como Óscar Puente son lo que parecen

Rosa Belmonte

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:38

A veces me parece que Rufián es la sonrisa del Régimen, a la manera en que José Solís lo fue con Franco. Eduardo Mendoza: «Todo ... el mundo está indignado por algo, pero yo no. Vivimos estupendamente. Intenta arreglar un grifo en Alemania o ir a la Seguridad Social en Inglaterra… Ya verás». En el Congreso, Rufián siempre está indignado (también contra Sánchez, al que suele lapidar con palomitas). Luego habla con Vito Quiles o va a 'La Revuelta' y qué tipo más majo, que te lleva de regalo el chándal con el que se presentó en la Carrera de San Jerónimo (luego se cambió).

