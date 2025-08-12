Comenta Compartir

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel. Y en Gaza, después de si es genocidio ... o no, nos peleamos con si eran periodistas o terroristas. Yo no pongo la mano en el misil. Los bancos nos mandan continuos mensajes para que desconfiemos de los mensajes que nos quieren sacar los cuartos estafándonos, así que ya ni hago caso de mi propio banco, por si acaso. En 1968, en la matanza de Tlatelolco durante el mitin organizado por estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, Elena Garro salió señalada como organizadora por un detenido. Una falsedad que la destruyó, como si no tuviera bastante con haberse casado con Octavio Paz. Sin embargo, el escritor se convirtió en un héroe por renunciar de manera grandilocuente a su puesto como embajador de México en la India por la masacre. No renunció y siguió cobrando su salario de diplomático hasta 1973. La mala y el bueno. Vivir para no creer.

