Lo del viudo de la estación

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Carlos Bautista. Exfiscal experto en corrupción, fue sancionado en 2014 por unos mensajes en Twitter donde criticaba ... a jueces, fiscales, ministros u otros. O sea, un día cualquiera en Twitter. Acusó a la Guardia Civil de «actuar como las SS» y del ministro Fernández Díaz dijo que «había encontrado en la conversión la solución a los programas de inmigración». Claro que lo hacía bajo una identidad ficticia. Lo que más me gusta de los calificativos (e insultos) a Luis García Montero desde que sacó la patita para criticar a Muñoz Machado es que no se hacen desde el anonimato. Pérez Reverte: «Mediocre y paniaguado». Javier Rioyo: «Calumnista menor», «le sobran poemas e insultos». También recuerda Rioyo lo que decía de él Ángel González: «Es un falso bueno… en todo». El viudo de la estación recoge lo sembrado. Hay veces en que si no te atreves a ofender no puedes ser honesto. Pero aquí no es el caso.

