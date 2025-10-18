Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Efe

Lo del viudo de la estación

En diagonal ·

Hay veces en que si no te atreves a ofender no puedes ser honesto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:14

Comenta

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Carlos Bautista. Exfiscal experto en corrupción, fue sancionado en 2014 por unos mensajes en Twitter donde criticaba ... a jueces, fiscales, ministros u otros. O sea, un día cualquiera en Twitter. Acusó a la Guardia Civil de «actuar como las SS» y del ministro Fernández Díaz dijo que «había encontrado en la conversión la solución a los programas de inmigración». Claro que lo hacía bajo una identidad ficticia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  6. 6

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  10. 10

    La operación contra el narco se extendió por hasta 25 pueblos de tres provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lo del viudo de la estación

Lo del viudo de la estación