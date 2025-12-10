Ver cuádruple

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la clausura del acto de inicio de campaña electoral, a 5 de diciembre de 2025 EP

Como en Vox no hay opiniones distintas (van a la calle), no entienden que las haya en sus casi obligados socios

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:16

Comenta

Vox no ve doble, ve cuádruple. No saben a qué atenerse con los populares. Como en Vox no hay opiniones distintas (van a la calle), ... no entienden que las haya en sus casi obligados socios. Bien con la Comunidad Valenciana o Murcia. Mal con Extremadura y Andalucía. Guardiola de Abascal: «Tiene un problema personal conmigo y no debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza». Es un discurso emocional que señala a los machungos. A Vox le funciona muy bien el discurso emocional contra el malestar de las clases medias (y obreras).

