Ver cuádruple
En diagonal ·Como en Vox no hay opiniones distintas (van a la calle), no entienden que las haya en sus casi obligados socios
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:16
Vox no ve doble, ve cuádruple. No saben a qué atenerse con los populares. Como en Vox no hay opiniones distintas (van a la calle), ... no entienden que las haya en sus casi obligados socios. Bien con la Comunidad Valenciana o Murcia. Mal con Extremadura y Andalucía. Guardiola de Abascal: «Tiene un problema personal conmigo y no debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza». Es un discurso emocional que señala a los machungos. A Vox le funciona muy bien el discurso emocional contra el malestar de las clases medias (y obreras).
Pero, como ha escrito John Müller, Vox no quiere liberar al ciudadano sino sustituir al adversario. No propone menos Estado sino otro Estado, muy parecido al de Sánchez, uno que se inmiscuye en los mercados. No quiere reducir impuestos para aumentar la libertad individual, sino castigar al Estado capturado por los globalistas. No parece haber rastro liberal en Vox. Ni en el sentido americano ni en el europeo.
