En diagonal

Vaya, se les olvidó Kirk

Rosa Belmonte

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

España es hoy quien salva el honor de Europa» (Sánchez). A la primera ministra danesa le parece que rinde homenaje a los matones. También que ... el «parlamento callejero» «destruye el deporte y la democracia». Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas. En los Emmy, Hannah Einbinder ('Hacks') dijo sentir que su obligación como judía era distinguir a los judíos del Estado de Israel. Suzy Weiss ha escrito que no hubo en la ceremonia ni una palabra para Charlie Kirk, quizá el asesinato de una figura política más importante desde los años 60 en el país. «Vaya, el país donde los Emmy se celebran y donde los nominados suelen vivir. Lo que pasó a Kirk, en las mentes de los actores, era algo sucedido en internet a alguien nada guay y en el lado incorrecto de la historia». La mente de esos actores, judíos o no, es la misma de la de quienes aquí están en ese lado correctito.

