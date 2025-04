Con Trump hubo luz

Comenta Compartir

Los registradores de la Propiedad no tienen por qué saber de generación, distribución y redes eléctricas. Tampoco de vivienda, aunque tengan que registrarlas. A Beatriz ... Corredor, registradora y ministra de eso, le ha tocado ser presidenta de Red Eléctrica el día del apagón. Y ese día tuiteó (posteó): «100 días de Trump. 100 días de miedo, caos y abusos de poder. Y le quedan aún 1363 [sic]». En esas cosas estaba Beatriz Corredor el día que se le vino el cargo encima. Falta que, como Salomé Pradas, diga lo de que no tenía experiencia en emergencias. Porque la política de nombramientos está hecha para colocar amigos, conocidos, gente a la que hay que recompensar… Lo más extraordinario es que se nombre a expertos. Porque la política está para la normalidad. La anormalidad hace estallar por los aires internet y la capacidad de las personas. Te desaparecen 15 gigavatios, sean lo que sean, y ahí sigues. Con Trump al menos no se les ha ido la luz.

