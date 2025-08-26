Truhan no lleva tilde

Comenta Compartir

No tenía que llegar la pandemia para que 'Resistiré' fuera una canción feliz. Lo fue desde su lanzamiento. La sensación la recordó Almodóvar con el ... final de 'Átame'. La cantaban Victoria Abril, Loles León y Antonio Banderas. Daba un buen rollo que para qué. La autoría era del Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 años. También eran suyas 'La, la, la', 'Me olvidé de vivir', 'Perdóname', 'Esos ojitos negros', 'Quisiera ser' o 'Mari Carmen'. El año pasado, en una entrevista, dijo que le enfadaba que hubiera triunfado «el relato feminista radical» y hubiera conseguido que muchas mujeres vieran a todos los hombres «como asesinos, violadores y maltratadores». La prensa más de izquierdas los llamaba machistas, negacionistas del cambio climático y nostálgicos de «tiempos mejores». También es suya 'Soy un truhan, soy un señor', otra canción feliz. Con eso me quedo, pero no me quito de la cabeza la imagen payasa de Tricicle.

