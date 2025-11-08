Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El transistor de Nelson Mandela

Rosa Belmonte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:21

Cuenta Björn Borg en sus memorias ('Latidos') que Nelson Mandela estuvo escuchando en la cárcel de Robben Island la final de Wimbledon de 1980 (se ... le permitía tener un transistor). O sea, la legendaria final entre Borg y McEnroe que ganó el sueco desperdiciando muchas bolas de partido en el cuarto set. 18-16 ganó el tie-break McEnroe. Años después, Borg y McEnroe estaban en Johanesburgo jugando un torneo de veteranos y Mandela los invitó a almorzar en su casa para agradecerles el partido. Yo lo vi en la tele. En blanco y negro. Y no recuerdo ningún partido tanto como ese, ni siquiera cuando el ganador ha sido Nadal o Alcaraz. Dice John Waters que uno es rico si puede comprarse los libros que quiera. También es rico si puede ver los partidos que quiera. Ahora pagas, pero en Wimbledon ves hasta el interior del All England Club (los títulos de crédito de la final). Todo es mejor, pero no lo cambio por mi final en blanco y negro de TVE.

