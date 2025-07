Tragedia y comedia

Que un perro te muerda en los testículos debe de ser doloroso. Fuerte desgarro en los genitales, seis puntos de sutura y posible cirugía (según ... la noticia leída este jueves). El futbolista Carles Pérez, cedido por el Celta al Aris de Salónica, fue atacado por un perro mientras paseaba al suyo. Parece que los dos animales se enzarzaron y por separarlos el futbolista recibió el bocado.

Me acuerdo de cuando Shaila Dúrcal no quiso aclarar por qué le faltaba una falange. Fue por separar a sus perros, pero ante el miedo de que se los quitaran alargó el misterio. Lo del futbolista lo vi en X antes que en el periódico. Imaginen el cachondeo. Si el perro te arranca una mano, nos ponemos en su lugar. Si te muerde en los cataplines, las risas están aseguradas. Somos muy burros. Es retorcer a Mel Brooks: «Tragedia es cuando me corto un dedo. Comedia es cuando tú te caes en una alcantarilla abierta y mueres». También que un perro te muerda en los huevos.