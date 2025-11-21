Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pero no toques. ¿Por qué tocas?

Rosa Belmonte

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:13

Una de las más famosas frases de Amador en 'La que se avecina es «Pero no toques. ¿Por qué tocas?». Unas mujeres de Femen han ... acabado diciendo algo parecido. Se van en tetas, uniforme de la organización, a la misa de la familia y la Fundación Franco por el aniversario del dictador y un baboso se las toca. Agarra una bien. Menuda sorpresa. Ves a ese tío que ha tocado lo que tenía en las narices a alguien que le estaba tocando las narices y me acuerdo de la primera vez que desfilaron unas brasileñas en el Entierro de la Sardina en Murcia y unos espectadores les mordieron. O algo así. Ya no sabe una si lo que fue noticia hace tantos años es ahora leyenda. «Agresión sexual», rotulaban ayer en la tele las imágenes del suceso. No voy a decir que no lo sea, pero estaría en la cabeza de las manifestantes que eso podía pasar. Sobre todo, cuando van a enfrentarse nada menos que con el fascismo. Una teta es una teta, que no diría Gertrude Stein.

