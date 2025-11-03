Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Togado y empecinado

Rosa Belmonte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

García Ortiz dijo: «No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general». ¿Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez o las suyas? Están la ... destrucción de pruebas (el borrado de dispositivos) o la fiscal subordinada preguntando si la filtración del documento que revela secretos fue cosa suya. «Eso ahora no importa». Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento. Trump ha celebrado una lujosa fiesta de Halloween inspirada en 'El gran Gatsby' que ha sentado mal por hacerse en vísperas de la suspensión del mayor plan contra el hambre. En 1932 el presidente Hoover mandó dispersar un asentamiento de veteranos. Cuenta Paul Johnson que ningún otro episodio en la historia de EE UU ha sido objeto de más falsedades. Hasta los 70 se mantenía que Hoover y su mujer se habían dado un banquete. Mentira. Lo de Trump es verdad. Lo del empecinado, togado y empuñetado García Ortiz, veremos.

