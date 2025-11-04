Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el inicio del jucio este lunes. Efe

Togado y empecinado

En diagonal ·

Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

García Ortiz dijo: «No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general». ¿Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez o las suyas? Están la ... destrucción de pruebas (el borrado de dispositivos) o la fiscal subordinada preguntando si la filtración del documento que revela secretos fue cosa suya. «Eso ahora no importa». Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento.

