Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En Diagonal

No tocar

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:09

Menuda sorpresa que no se rescate a las mujeres en el terremoto de Afganistán. En las fotos nunca veíamos una mujer. No se las puede ... tocar si no hay parentesco. Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva y eso que ganan, pero hay que ver el prestigio que tiene el sufrimiento en Palestina frente al sufrimiento olvidado de las mujeres en Afganistán. O de las mujeres en Sudán. Carlota Corredera ha contado que el director de 'La casa de papel' puso a los actores de la serie la reacción de Antonio David Flores al anuncio del documental de Rocío Carrasco en 'Sálvame' para que la tomasen como ejemplo de maldad. Su cara de malo. Coge un talibán. Aunque esté en el guion de Irán y Hamas, claro que es lógica la reacción internacional a la masacre en Gaza. Se nos llena por aquí la boca con el borrado de las mujeres (que sí), pero para borrado el de las afganas. Y emborronamiento el de los cerebros que solo ven el mal en un sitio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  6. 6 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  7. 7

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  8. 8 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal No tocar