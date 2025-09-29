Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:16

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach. 'El caso Nóos'. No se anda con literatura. Según leo a ... Urreiztieta, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma y quien llevó a la cárcel (al banquillo) a Urdangarín y sentó en el banquillo a la Infanta Cristina, sostiene que le dijo a Horrach que ella y su padre eran los artífices y el pobre Iñaki, un pringado. «Al Rey nos es imposible llegar, pero llamar a declarar a la Infanta es obligado como cooperadora necesaria». El fiscal se oponía. Es fácil comparar mujeres. La Infanta, Begoña Gómez, las chicas de Ábalos… Tiene más gracia recordar que el juez Castro fue quien no sentó en el banquillo a la mujer de Jaume Matas, condenado por cohecho. La mujer de Matas estaba contratada de manera ficticia por un hotelero amigo. Pero fue excluida de la instrucción por Castro. Ganó 3.000 al mes y nunca trabajó. La suerte de la fea, la imputada la desea.

