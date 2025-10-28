Comenta Compartir

Feijóo emplaza a Mazón a dar explicaciones. Da igual cuando leas esto, aunque ayer se dieran como noticia las declaraciones de Feijóo en las que ... pedía esas explicaciones. Si Mazón da explicaciones, hombre. Lo que pasa es que una cada día para que vayamos armando el puzle. Un año después de la tragedia, es Vox quien más aprovecha el merecido descrédito político del Gobierno autonómico y del nacional. Al menos en las encuestas. Primero fue Mazón. Luego fue Guardiola. Ambos se apresuraron a pactar con Vox antes de las elecciones del 23-J. Y eso le funcionó a Sánchez para dar un vuelco a los resultados de las municipales y autonómicas anteriores. Ahora Guardiola convoca elecciones. Gallardo dice que Guardiola no quería presupuestos, que eso ha sido una excusa para convocar. Gallardo es el candidato del PSOE. En serio. Morant es la candidata a la Generalitat. En serio. Mazón lleva un año desde la tragedia siendo president. Muy en serio.

