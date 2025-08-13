Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesus Signes
En diagonal

Como el señorito Curro

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo.

Rosa Belmonte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:44

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato. Leo que esa Diputación de Valencia, gobernada por el PP, se dispone a degradarla a ordenanza. ¿Pero esto qué es? ¿'La parada de los monstruos' y Ninet, Cleopatra? La duda de los servicios jurídicos es si los nueve años como alto cargo le permiten consolidar derechos. Así, tendrían que ofrecerle otro puesto con el mismo sueldo. Espero que sí, que esto parece una venganza de 'La promesa'.

