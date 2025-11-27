Comenta Compartir

Sánchez: «Entre la verdad y la mentira, el Gobierno va a estar siempre con la verdad». Vale. Sabemos que entre las cosas que saben los ... políticos está que no siempre pueden decir lo que saben. Y hablo de tipos como De Gaulle o Kennedy, no de Ábalos. Hay verdades que no conviene decir. Esta es una columna que se renueva según mercado, según verdad. La OCDE ha instado a España a recortar las nuevas pensiones ante un exceso de gasto. Recomienda vincularlas a la esperanza de vida y ampliar a 35 los años de cotización. A Feijóo no se le ocurre decir de qué manera antipática hay que meter mano a las pensiones porque no le conviene, aunque cualquier persona intuya que el dinero es finito, que cada vez hay más pensionistas y que viven más. Cualquiera entiende que, a este ritmo de gasto, el sistema de pensiones no va a aguantar. Pero entre tratarnos como gente inteligente o como bobos, el Gobierno y la oposición siempre van a elegir lo segundo.

