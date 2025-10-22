Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez en el vídeo donde explica la proposición de parar el cambio de hora. R. C.

El sanchaleco

En diagonal ·

A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Voy a caer en la trampa de Pedro Sánchez y hablar de sus cosas. Pero no de lo importante. Se hace un vídeo para contarnos ... que ya no le ve sentido al cambio de hora y se pone ese extraño hato. Por otro lado, bastante habitual en el presidente. Lo de procurar hacer un bonito cadáver sirve para todo. También para hacer vídeos. A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata. No voy a decir «yo ya no le veo sentido a esto» porque nunca se lo he visto. Como a los jerséis de cuello alto sin mangas.

