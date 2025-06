Reinicio o cambio de trabajo

Comenta Compartir

En la última escena de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', Carmen Maura dice a Rossy de Palma que tenía la cara mejor, ... que se le había quitado esa dureza de las vírgenes. Yolanda Díaz no parece haber cambiado de cara, como le ha pasado a Pedro Sánchez. O a la Macarena. No es que Sánchez tenga dos caras, pero sí una mala (a Lincoln le acusaron de tenerlas y él contestó que si tuviera dos caras no iba a llevar esa). Díaz también estará preocupada, pero no se le nota.

Cuando la corrupción se le venía encima como socia de Sánchez, dijo que había que «resetear» la legislatura. Sumar es una especie en extinción, como lo fueron en algún momento UPyD y Ciudadanos. O la UCD. Díaz solo tiene presente. Y como socia del Gobierno. El futuro es más incierto. El otro día hizo un vídeo riéndose de la ponencia política del PP. No parecía una ministra, una vicepresidenta. Parecía Inés Hernand o Marta Flich. A ver si se está reiniciando ella misma.

