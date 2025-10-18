Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

He relinchado más de una vez en la radio. Pero no era contra nadie. En todo caso contra mí. El otro día hasta rebuzné. Fue ... después de que un hombre cacareara en la radio cuando una mujer daba su opinión sobre los casos de corrupción y puterío. Dos tertulianos. Ojalá ella, en lugar del  «me levanto y me voy», hubiera gruñido. Ojalá Berna hubiera soltado a Javier una onomatopeya. Oink, oink, oink. Y que el otro preguntara: ¿Me has llamado cerdo? Ella: No. Eso solo era el preludio. De hecho, te voy a llamar cerdo, cochino, guarro, puerco, marrano, gorrino... Me gusta mucho que haya tantas palabras para cerdo como para tonto. Para lo abundante. Aunque estas cosas forman parte del espíritu de la escalera de Diderot. O sea, lo que se te ocurre cuando ya no estás en el sitio donde deberías haber reaccionado. Vale, es lo que muchas hubiéramos querido articular en ese momento y a esa persona. Pero habríamos sido tan educadas o apocadas como Berna.

ideal Rebelión en la granja