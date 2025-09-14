Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. C.
En diagonal

Hacer lo que quieras

El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:56

No sé a la gente, pero ni siquiera a todos los que viven del periodismo les interesa el periodismo. Hay colegas que no leen periódicos. ¡ ... No se los compran los fines de semana! Ni tú, Bruto, hijo mío. Fernando Belzunce publica 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel). Martin Barron, uno de sus entrevistados, dice que «Si logran debilitar el papel de los periodistas, podrán eliminar la libertad de expresión para todos». El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico. Hay un deber de sexadores en los periodistas. Sobre todo, contar la verdad. Distinguirla de lo otro. Según Hannah Arendt mentir constantemente garantiza que nadie crea en nada. Un pueblo que no puede distinguir la verdad de la mentira tampoco distingue el bien del mal. «Con gente así puedes hacer lo que quieras». Bajo el nivel de filósofa. Según Emilia Landaluce, la persona que no paga por los periódicos no merece que le cuenten la verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  7. 7

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  8. 8

    Una búsqueda sin resultados tras los vertidos en las playas
  9. 9 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hacer lo que quieras

Hacer lo que quieras