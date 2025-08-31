Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

También se queman los trenes

Rosa Belmonte

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:51

Los incendios opacaron a los trenes. Pero el sábado, en una especie de 'crossover' (cuando dos series de televisión unen sus tramas), un tren ardió. ... Dos horas suspendida la línea Madrid-Andalucía. Pero los trenes que salieron después no circularon de manera normal. Tomamos (sí, la amiga soy yo) el AVE que salía de Sevilla a las 17.46 y llegaba a Madrid a las 20.40. Es un decir. Tardó veinte minutos en moverse de la estación. Luego iba parando en medio de la nada. A veces quince minutos, a veces cuarenta y cinco. Por la megafonía informaron de cincuenta minutos de retraso. Llegamos a las once y cuarto. Pero, oye, aire acondicionado, baño limpio, la cafetería dando abasto, enchufes para los aparatos. Vi un documental de Sam Mendes, 'Bergen-Belsen: Lo que encontraron'. 38 minutos espantosos. Cómo me voy a quejar de un cómodo viaje en tren. Usar el tren ahora en España es como jugar a la ruleta rusa, pero al tambor solo le falta una bala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  2. 2

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  3. 3

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  4. 4

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  5. 5

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  6. 6

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  7. 7

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  8. 8

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  9. 9

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  10. 10

    Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal También se queman los trenes