Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

La puntualidad de los trenes

En diagonal ·

De los tuits incendiarios contra el PP, ha dicho que no se cachondea, que le sale el sarcasmo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

Hablar de Óscar Puente es como hacerlo de Gabriel Rufián o de Lotso, el peluche malvado de 'Toy Story 3'. Ya sabemos lo que son, ... no vamos a descubrir nada. Resulta sorprendente, en el caso de Óscar Puente, la piel tan fina que tiene. Si vas con todo, vas con todo. A dar y a recibir. En casa de Ricky Gervais había un lema: «Si piensas algo gracioso, debes decirlo. Ganes, pierdas o empates». Más: «Puedes bromear sobre lo que te dé la gana. A alguna gente no le gustará y te lo dirá. Luego depende de ti que te importe o no. Y ya está».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  3. 3

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  4. 4

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  5. 5

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  6. 6 Roba una mochila de un coche e intenta pagar en tres comercios de Granada con la tarjeta sustraída
  7. 7

    Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir
  8. 8 La tradición centenaria de las sillas de enea de un pueblo de Granada
  9. 9

    Las obras de la futura residencia Turismo Tropical comenzarán en un año
  10. 10

    Detenidos tres violentos atracadores que asaltaban salones de juego de Granada y Sevilla armados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La puntualidad de los trenes

La puntualidad de los trenes