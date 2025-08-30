Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

A quién se puede odiar

Rosa Belmonte

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30

El cantante dominicano Henry Méndez se ha disculpado por lo de «odio a los rojos». Según su comunicado en X, no guarda odio ni rencor, « ... independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad». Lo gracioso es que asegura que lo dijo intentando parar cánticos contra Pedro Sánchez. Como soy de la escuela de Joan Rivers («odio a todo el mundo empezando por mí misma»), no veo dónde está el escándalo. Como no lo veo cuando preguntas a un entrevistado con quién no cenaría nunca y dice que con un dirigente de Vox. Aquí un demócrata. Seguro que con un votante tampoco, pero esos no siempre se distinguen bien. No es que me parezca bien la inquina, pero hasta en la percepción del odio existe el tablero inclinado del que habla Cayetana Álvarez de Toledo (la derecha es juzgada por los medios con un baremo más severo). Si dices que no cenarías con un dirigente de Bildu parecerás un facha de cuidado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  6. 6

    50 días entre la vida y la muerte
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  9. 9

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A quién se puede odiar