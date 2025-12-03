Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:58

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo. No sé si ese señor es machista y clasista, ¿pero por 'trabajadoras de la intimidad'? Más exacto habría sido un «cursi, más que cursi». Como el «puta, más que puta» de Concha Velasco a Ana Belén al final de 'Tormento'. Precisión.

ideal Precisión