Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EP

Precisión

En diagonal ·

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  6. 6 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  7. 7 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  8. 8

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»
  9. 9

    La víctima pide repetir el juicio por malos tratos contra el subinspector de la Policía Local
  10. 10

    Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Precisión

Precisión