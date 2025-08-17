Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Poca ofensa

En diagonal ·

La gente que más se ofende es la gente más manipulable

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

No hay ni que decirlo. Me gusta mucho Bilbao. Tengo muchos amigos de Bilbao. Sí, me está dando la risa al escribir estas tonterías, como ... el que dice que tiene amigos homosexuales, musulmanes e incluso algunos que calzan Birkenstock. Además, Bilbao tiene Corte Inglés. Y eso es lo que vertebra España. La gente que más se ofende es la gente más manipulable. Por ahí hago el esfuerzo de que no me pillen. Me ofende poco que el alcalde de Bilbao diga que no quieren convertirse en ningún pueblo del sur del Estado. Si un alcalde del sur dijera lo mismo, pero al revés, me parecería igual de incomprensible. Uno de mis amigos, precisamente homosexual, me dijo después de venir de Suecia que todos esos tiarrones rubios se hinchaban a beber leche y a comer carne. «Y nosotros comemos quinoa ¡porque queremos ser ecuatorianos!». Tengo para que se ofenda todo el mundo. Y digo incomprensible porque cómo no querer convertirse en la provincia de Cádiz.

