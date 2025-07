Comenta Compartir

Antes del 'montorazo', la última vez que vi al exministro de Hacienda fue en la comisión cuando una diputada de ERC le dijo que no ... la llamara señora. «O señoría o diputada, pero señora, no». Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, dijo el lunes en la Audiencia Nacional (eso que Junts quiere suprimir) que Koldo la llamó «bonita». Que en alguna ocasión advirtió a Ábalos, su jefe, de que no le gustaba la forma de dirigirse a ella del asesor. 'Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí' fue el primer éxito de Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Félix ha contado ahora en la promoción de 'Furia' que pensó que eso era lo normal: estrenabas una película y triunfaba (con la siguiente vio que no). Koldo (cualquier Koldo) pensará que lo normal es llamar bonita a una mujer. Conocí a un abogado al que llamábamos «el princesa». A todas las mujeres nos llamaba princesa. Nunca se me ocurrió decirle que no me llamara princesa. Pero lo de bonita suena peor.

