Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar ... cohetes. En su momento leí 'La sociedad de la transparencia' y 'Por favor, cierra los ojos'. Al final me gusta más cuando cita a alguien que cuando muestra su pensamiento. Tampoco es que tuviera su día en el discurso de los Princesa de Asturias.

Serena Williams habría dicho cosas más interesantes si hubiera hablado. Eso de que uno se imagina que es libre pero es como el esclavo que arrebata el látigo a su amo y se azota creyendo que así se libera, menuda ideaca novedosa. Que somos instrumentos de nuestros smartphones y no al revés. Como si el móvil fuera el soma de Huxley en 'Un mundo feliz'. Claro que no somos libres. Tenemos trabajos, jefes, clientes, padres, hijos. Pero, de momento, el móvil tiene más ventajas que desventajas mientras no seamos Heidi en las montañas. O en Frankfurt.

