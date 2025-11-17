Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Franco. EP

Paz social

En diagonal ·

Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco

Rosa Belmonte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:00

Como si no tuviéramos ya a Franco hasta en el aguacate (tomamos más aguacates que sopa), nos espera una semana intensa. De recuerdos, de lecciones, ... de advertencias. Casi nadie se acuerda del franquismo, se acuerda de su infancia y su juventud. Por lo de la nostalgia. Cuando se habla de la nostalgia de los jóvenes por el franquismo no sé de qué clase de manicomio se habrán escapado esos tarados. Parece que la generación Z añora los tiempos sin móviles. Se quedan embobados mirando a los chicos de 'Sensación de vivir'. Es una juventud nostálgica de momentos pasados que no les pertenecen. Como dijo David Trueba a Oskar Belategui, cuando este le preguntó qué hacemos con nuestros hijos de derechas, los jóvenes no temen el autoritarismo porque no han conocido lo que es vivir bajo el autoritarismo paterno, gubernamental… Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco.

