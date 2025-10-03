Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

El parentesco

Rosa Belmonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:02

Comenta

No sé si Peinado ha contestado a Pilar Alegría. Podría ser. El juez ve «fundamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a ... su mujer. Tan claro como que el parentesco de Urdangarín sirvió a sus negocios. Además de querer colocar todo el 'caso Begoña' ante el jurado, sostiene que los delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo y las actuaciones de Gómez, Álvarez y Barrabés «difícilmente» se podrían haber dado sin el parentesco. Peinado se sentiría obligado en una segunda resolución a señalar a Sánchez. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno…». El martes, Pilar Alegría, en su comparecencia posterior al consejo de ministros, dijo que, con los correos enviados por Begoña Gómez, estábamos igual que hace un año. Que no había nada. Que en «ningún caso» aparecía el nombre del Gobierno, el de Pedro Sánchez. Amárrame los pavos. Quizá ella ha provocado que Peinado señale lo obvio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  2. 2 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  3. 3 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  4. 4 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  7. 7 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  8. 8

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  9. 9

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada
  10. 10 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El parentesco