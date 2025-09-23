El odio pregonado

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ... Dice, en letras más pequeñas, que si has sufrido algún tipo de delito de odio te acerques a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de las sedes judiciales. En el funeral por Charlie Kirk, Donald Trump recordó que Kirk no odiaba a sus oponentes. «Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos», dijo.

A ver, una cosa es que una cómica como Joan Rivers escribiera un libro titulado 'Odio a todo el mundo. Empezando por mí misma', pero que un presidente de Estados Unidos diga semejantes cosas... Quizá Sánchez también odie a Abascal (y viceversa), a Ayuso o a Feijóo. Pero no lo proclama. Más que Trump, me asusta la maquilladísima viuda de Kirk. Hay quien dice que va a ser la primera presidenta de EE UU. Espero no ver semejante cursilada. Mejor Michelle Obama. Blackie O, que diría Rivers.

