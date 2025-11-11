Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

Ninguna intromisión

Rosa Belmonte

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio). Hoy declara el propio fiscal general y ayer Pilar Alegría secundó a Sánchez. Que lo de su señorito defendiendo la inocencia del fiscal en la entrevista de 'El país' no fue «ninguna intromisión». Como dice Ignacio Varela, el fiscal puede ser inocente y corrupto a la vez. Puede no demostrarse que filtró un documento, pero eso no supondrá que no esté bajo la sospecha de lo indecente. Una absolución no validará moralmente su actuación. Pero cómo la van a restregar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  5. 5

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  6. 6

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  7. 7 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  8. 8 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  9. 9 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  10. 10 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ninguna intromisión