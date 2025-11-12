No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la Fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un Poder Legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio).

Este miércoles declara el propio fiscal general y el martes Pilar Alegría secundó a Sánchez. Que lo de su señorito defendiendo la inocencia del fiscal en la entrevista de El País no fue «ninguna intromisión». Como dice Ignacio Varela, el fiscal puede ser inocente y corrupto a la vez. Puede no demostrarse que filtró un documento, pero eso no supondrá que no esté bajo la sospecha de lo indecente. Una absolución no validará moralmente su actuación. Pero cómo la van a restregar.

