Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del estudio 'Infancia digital 2025'. EP

Ninguna intromisión

En diagonal ·

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la Fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un Poder Legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ninguna intromisión

Ninguna intromisión