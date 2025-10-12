Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En Diagonal

Una mujercon corbata

Rosa Belmonte

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:05

No me gustan las mujeres con corbata. O con sombrero por la ciudad. Salvo Diane Keaton (y sí, Colette se puso antes corbata). Pero no ... hay una actriz con un estilo más personal. Si alguien se pone chaleco, corbata y pantalones anchos va de Annie Hall. Y de Keaton. En el homenaje del American Film Institute, Meryl Streep hizo su encendido elogio con una especie de pañuelo acorbatado. La mayor parte de la ropa que llevaba en la película de Woody Allen era suya.

