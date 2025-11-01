Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Príncipe Andrés. AFP

Momento cultural

En diagonal ·

En 'Caza de brujas', la última película de Luca Guadagnino, el profesor acusado de agresión sexual se queja del «momento cultural» que favorece esa denuncia

Rosa Belmonte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:20

En 'Caza de brujas', la última película de Luca Guadagnino, el profesor acusado de agresión sexual se queja del «momento cultural» que favorece esa denuncia. ... Carlos de Inglaterra ha iniciado el proceso para retirar títulos, honores y distinciones a su hermano Andrés. Además de echarlo de Royal Lodge, el casoplón de Windsor (el rey le pagará una casa en Sandringham). «El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor», decía el comunicado de Buckingham.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

ideal Momento cultural

