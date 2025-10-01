Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

Malabares

Rosa Belmonte

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:10

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el número 6 de la ATP, ganó 13 títulos ... individuales y está a punto de los 40. Carol Thatcher comparó en la BBC (tras la grabación de un programa) al tenista con un 'golliwog', tradicional muñeco negro de trapo. Es clavado. Pero, ya saben, intolerable racismo. Le cayó una buena. Como al Mono Burgos cuando Lamine Yamal se pavoneaba con unos toques de balón de esos que nos hacía el tío del Cola-Cao que venía al colegio y él soltó: «Si no triunfa, siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo». Más intolerable racismo, ya que el prodigio del fútbol anda entre moro y negro. Como si el Mono no hubiera dicho lo mismo de un jugador de Ávila con ocho apellidos castellanos. Vivir supone la posibilidad de ser ofendido. También de no sentirse ofendido, aunque lo haga una sociedad de peluche y pensamiento mojigato. Al pan, pan y al 'golliwog', 'golliwog'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  2. 2 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  3. 3 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  4. 4

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  5. 5

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  6. 6

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026
  7. 7 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  8. 8 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Malabares