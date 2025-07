Comenta Compartir

Me hice una densitometría. Me preguntaron si pesaba tantos kilos, que eran los que pondría en mi ficha del año pasado. Dije que añadieran tres. ... A ojo. Nunca me peso. No tengo peso. Pero luego lo hice en casa ajena por curiosidad. Y por tomar medidas. Que, bueno, ya me las tomo con los pantalones holgados que ahora no lo son. En el peso ponía (me subí y bajé varias veces) no esos tres más que añadí con generosidad. ¡Diez más! Con los kilos pasa como con los años. Ambos producen perplejidad. ¿Pero cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuándo ha pasado esto? Me siento como Dolly Parton cuando una señora en un programa de televisión le preguntó cuánto tardaba en hacerse su famoso cardado capilar y contestó: «No sé, nunca estoy presente». Me parece que no he estado presente ni con los kilos ni con los años. Soy como la madre de 'Good bye, Lenin!'. A ver si al final del verano he conseguido menguar, que ahora estoy zampándome una tortilla de camarones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Lenin